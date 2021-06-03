Мэр Пензы прокомментировал планы по дальнейшему благоустройству набережной Общество

Пенза, 3 июня 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин прокомментировал планы по дальнейшему благоустройству набережной реки Суры, которое намечено выполнить в 2022 году по программе формирования современной городской среды, реализуемой в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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«На следующем этапе планируем благоустроить зеленую зону между Подвесным мостом, улицей Урицкого и «Ростком». Будет обустроено современное пространство для отдыха, которое совместит в себе несколько видов активностей. Появится в том числе небольшая сцена для возможности выступления творческих коллективов», — сказал он.

По словам мэра, также рассматривается вопрос о переносе скейт-парка в эту часть набережной.

«Поступил запрос от нашей молодежи, которой нужно место для занятий активными видами спорта в центре города», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.