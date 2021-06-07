Мельниченко потребовал повысить качество работы с обращениями граждан в соцсетях Общество

Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от чиновников повысить качество работы с обращениями граждан, поступающими через социальные сети.

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«Обращаю внимание на более качественную отработку обращений граждан, которые поступают в мои блоги. К сожалению, я вижу, что далеко не все запросы граждан отрабатываются качественно. Там, где мы не можем сегодня реально помочь в силу отсутствия средств либо иных объективных обстоятельств, надо объяснять и определять сроки [решения проблем]», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 7 июня.

В числе наиболее актуальных тем, волнующих население, Олег Мельниченко назвал состояние муниципальных дорог и обеспечение водоснабжения.

Врио губернатора поручил учитывать информацию, поступающую от жителей населенных пунктов, при формировании соответствующих программ на период до 2024 года.