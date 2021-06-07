EN
17:28:15 Понедельник, 7 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко потребовал повысить качество работы с обращениями граждан в соцсетях

11:18 | 07.06.2021 | Общество

Печать

Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от чиновников повысить качество работы с обращениями граждан, поступающими через социальные сети.

Мельниченко потребовал повысить качество работы с обращениями граждан в соцсетях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обращаю внимание на более качественную отработку обращений граждан, которые поступают в мои блоги. К сожалению, я вижу, что далеко не все запросы граждан отрабатываются качественно. Там, где мы не можем сегодня реально помочь в силу отсутствия средств либо иных объективных обстоятельств, надо объяснять и определять сроки [решения проблем]», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 7 июня.

В числе наиболее актуальных тем, волнующих население, Олег Мельниченко назвал состояние муниципальных дорог и обеспечение водоснабжения.

Врио губернатора поручил учитывать информацию, поступающую от жителей населенных пунктов, при формировании соответствующих программ на период до 2024 года.

Новости партнеров
Читайте также
В МФЦ Пензенской области за пять месяцев предоставлено более 623 тыс. услуг В Пензе организована проверка по факту ДТП, в результате которого пострадали два пешехода
Илья Щербаков избран руководителем штаба МГЕР в Пензенской области По факту покушения на убийство в Городищенском районе возбуждено уголовное дело
Пензячка отсудила 45 тыс. рублей после распыления содержимого газового баллончика ей в лицо В Пензенской области в 2021 году планируется собрать 2,8 млн. тонн зерновых — Калентьев
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама