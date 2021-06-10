EN
19:40:07 Четверг, 10 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе стартовало голосование по выбору места установки стелы «Город трудовой доблести»

15:11 | 10.06.2021 | Общество

Печать

Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Онлайн-голосование по выбору места установки стелы «Город трудовой доблести» стартовало на сайте администрации Пензы в четверг, 10 июня.

В Пензе стартовало голосование по выбору места установки стелы «Город трудовой доблести». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Интернет-пользователям предлагается выбрать один из 11 вариантов.

Это сквер 40-летия Победы, Юбилейная площадь, разворотные круги около аэропорта, на улице 40 лет Октября, на пересечении улиц Гагарина и Строителей, участок на пересечении улиц Ленина и Гагарина, сквер на улице Пионерской, смотровая площадка на улице Мира, территория у здания правительства Пензенской области, лестничный марш у дворца детского (юношеского) творчества на улице Бекешской, а также территория на улице Суворова, 111 и 111А.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно указу президента России Владимира Путина №304 от 20 мая 2021 года Пензе присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Планируется, что в честь этого события будет установлена памятная стела. На ней будут размещены герб Пензы и текст указа главы государства.

24 мая в ходе совещания в правительстве региона временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко заявил, что место для стелы должны выбрать жители.

Новости партнеров
Читайте также
Защитник «Дизеля» Зигурдс Подзиньш пройдет просмотр в «Северстали» «Термодом» направил около 10 млн. рублей на благоустройство сквера на улице 8 Марта в Пензе
Зареченец предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому Обвиняемый в развращении подростков пензенец заключен под стражу
В Пензенской области за сутки подтверждено 74 случая заражения коронавирусом «ЭнергосбыТ Плюс» объявил конкурс среди УК и ТСЖ
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама