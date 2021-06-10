В Пензе стартовало голосование по выбору места установки стелы «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Онлайн-голосование по выбору места установки стелы «Город трудовой доблести» стартовало на сайте администрации Пензы в четверг, 10 июня.

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Интернет-пользователям предлагается выбрать один из 11 вариантов.

Это сквер 40-летия Победы, Юбилейная площадь, разворотные круги около аэропорта, на улице 40 лет Октября, на пересечении улиц Гагарина и Строителей, участок на пересечении улиц Ленина и Гагарина, сквер на улице Пионерской, смотровая площадка на улице Мира, территория у здания правительства Пензенской области, лестничный марш у дворца детского (юношеского) творчества на улице Бекешской, а также территория на улице Суворова, 111 и 111А.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно указу президента России Владимира Путина №304 от 20 мая 2021 года Пензе присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Планируется, что в честь этого события будет установлена памятная стела. На ней будут размещены герб Пензы и текст указа главы государства.

24 мая в ходе совещания в правительстве региона временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко заявил, что место для стелы должны выбрать жители.