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В Пензе возобновлена дезинфекция общественных мест

13:10 | 19.06.2021 | Общество

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Пенза, 19 июня 2021. PenzaNews. Дезинфекция общественных мест возобновлена в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе возобновлена дезинфекция общественных мест. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Специальным раствором обработаны лавочки на улице Московской, Фонтанной площади, площади Ленина, в скверах имени В.Г. Белинского у драмтеатра, «Копилка пословиц», имени А.С. Пушкина, Воинской доблести на улице Максима Горького, в районе вокзала Пенза-I. Также проведена дезинфекция остановок на Центральном рынке», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что обработку провели специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы.

«Мероприятия проводятся для предупреждения распространения коронавируса и в связи с тенденцией к росту заболеваемости», — отмечается в сообщении.

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