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Работы на четырех пензенских объектах в рамках «БКАД» вступили в завершающую стадию

10:57 | 22.06.2021 | Общество

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Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Работы на четырех объектах, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), вступили в Пензенской области в завершающую стадию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Работы на четырех пензенских объектах в рамках «БКАД» вступили в завершающую стадию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Близится к завершению ремонт участков автодорог «Село Яковлевка — рабочий поселок Тамала» Бековского района, «Село Лопатино — село Дубровское» Лопатинского района и двух участков автодороги «Село Плесс — село Голицыно — город Нижний Ломов» Нижнеломовского района. На этих объектах подрядные организации выполнили в полном объеме укладку двух слоев асфальтобетонной смеси. Первый слой — выравнивающий, второй — слой усиления», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что работы ведутся в соответствии с графиком.

В пресс-релизе напоминается, что в 2021 году в рамках нацпроекта «БКАД» в Пензенской области планируется выполнить ремонт 65 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

«Дорожные работы ведутся на территории семи муниципальных районов области», — добавляется в сообщении.

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