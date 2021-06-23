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С 1 июля начнут прием заявлений на новые пособия беременным женщинам и родителям-одиночкам

18:05 | 23.06.2021 | Общество

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Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Пенсионный фонд России начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, и неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет с 1 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы отделения ПФР по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 23 июня.

С 1 июля начнут прием заявлений на новые пособия беременным женщинам и родителям-одиночкам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности — 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого», — сказано в пресс-релизе.

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В нем уточняется, что в Пензенской области выплата семьям с одним родителем составит 5 тыс. 1 рубль в месяц на каждого ребенка, а выплата беременной женщине — 5 тыс. 198 рублей.

«Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В Пензенской области это 9 тыс. 610 рублей. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления правительства РФ», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.

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