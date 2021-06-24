Власти Кузнецка выделят грант на обустройство детской площадки на улице Тухачевского Общество

Кузнецк, 24 июня 2021. PenzaNews. Муниципальный грант в размере 60 тыс. рублей будет выделен обществу с ограниченной ответственностью «РЭУ» на обустройство детской площадки во дворе многоквартирного дома №4А на улице Тухачевского в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«С 19 мая по 16 июня текущего года в Кузнецке проходил конкурс на получение муниципального гранта в области благоустройства. Основным условием конкурса являлось участие жителей в софинансировании своего проекта. От представителей МКД, желающих обустроить на дворовой территории детскую площадку, поступило две заявки», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что одна из них предусматривала приобретение малых архитектурных форм для последующей установки у дома №1 на улице Приборостроителей, вторая — у дома №4А на улице Тухачевского.

«22 июня были подведены итоги конкурса. По критериям, разработанным к положению о муниципальных грантах в области благоустройства города Кузнецка, обе заявки ООО «РЭУ» набрали по 35 баллов. [...] Было принято решение определить победителя путем голосования членов [конкурсной] комиссии», — поясняется в сообщении.

В тексте отмечается, что по результатам голосования отобрана заявка, касающаяся двора на улице Тухачевского.