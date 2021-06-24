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В Пензе одобрено 24 заявки на заключение соцконтракта

11:56 | 24.06.2021 | Общество

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Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Рабочая группа по оказанию государственной социальной помощи на основании соцконтракта одобрила 24 заявки из 26 поступивших в ходе заседания, которое первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков провел в четверг, 24 июня.

В Пензе одобрено 24 заявки на заключение соцконтракта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, 10 человек получат помощь с трудоустройством, а еще 14 пензенцев оформят грант и откроют свое дело.

В частности, на рассмотрение рабочей группы были представлены бизнес-планы по открытию кофейни, студии графического дизайна, фотостудии, сервиса по доставке еды, оказанию услуг клининга, ремонту ювелирных изделий, мастерской по производству предметов интерьера и декора. Также получатели государственной социальной помощи планируют открыть кабинеты аппаратной и эстетической красоты, ногтевого сервиса и по оказанию парикмахерских услуг.

По итогам заседания два пакета документов было отклонено, поскольку горожане не подтвердили соответствие условиям программы.

До этого в Пензе было заключено 369 социальных контрактов, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Социальный контракт — соглашение, заключенное между гражданином и органом соцзащиты населения (ОСЗН) по месту жительства или пребывания, в соответствии с которым ОСЗН обязуется оказать нуждающемуся государственную социальную помощь, а человек — реализовать мероприятия, предусмотренные программой соцадаптации.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, направленные на преодоление им трудной жизненной ситуации. К ним относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия.

Государственная социальная помощь на основании соцконтракта назначается на срок от трех месяцев до одного года. Данный срок может быть продлен.

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