Управление капстроительства вновь объявило аукцион на капремонт дороги на улице Рябова Общество

Пенза, 26 июня 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» вновь объявило электронный аукцион на проведение капитального ремонта дороги на улице Рябова после того, как предыдущий был признан несостоявшимся.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта осталась прежней — 267 млн. 150 тыс. 400 рублей.

Читайте также

Капремонт дороги на улице Рябова в Пензе будет выполнен до конца 2022 года — Лузгин

Электронный аукцион назначен на 5 июля.

Согласно требованиям заказчика, работы по контракту должны быть начаты 26 июля 2021 года, завершены — до 25 декабря 2022 года.

Предполагается, что они будут выполнены в один этап.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июня в ходе совещания в правительстве Пензенской области врио министра строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев заявил, что контракты по трем капиталоемким объектам в Пензе, включенным в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), необходимо заключить до 1 июля. В числе этих объектов глава ведомства назвал дорогу на улице Рябова.