Совет по развитию гражданского общества будет участвовать в распределении грантов — Мельниченко Общество

Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. Совет при губернаторе Пензенской области по развитию гражданского общества будет участвовать в распределении грантов среди некоммерческих организаций. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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По его словам, пять членов совета войдут в состав экспертного совета соответствующего конкурса, проводимого правительством региона, и столько же — непосредственно в состав конкурсной комиссии.

«Думаю, что это хорошее, правильное начало», — сказал Олег Мельниченко в ходе первого заседания совета, состоявшегося в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 28 июня.

Глава региона напомнил, что в рамках очередного конкурсного отбора проектов социально ориентированных НКО, стартовавшего на прошлой неделе, будет распределено 19,4 млн. рублей, при этом 9,7 млн. рублей из них Пензенской области предоставил Фонд президентских грантов.

Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что новый подход позволит сделать грантовый конкурс предельно открытым и прозрачным.

Говоря в целом о предстоящей деятельности совета, он нацелил присутствующих на конструктивное взаимодействие.

«Я думаю, что главная задача нашего совета — это сформировать нормальную, хорошую диалоговую площадку, где бы мы любые — даже самые непростые — вопросы могли бы обсуждать и находить по ним какое-то понимание, приходить к какому-то консенсусу», — подчеркнул врио губернатора.

Олег Мельниченко предложил, в частности, подумать о целесообразности смены грантового оператора в Пензенской области, чтобы за распределение средств среди НКО отвечал специализированный фонд.

«Пока грантовым оператором у нас выступает правительство Пензенской области», — отметил глава региона.

В свою очередь председатель совета по развитию гражданского общества, проректор Пензенского государственного университета по международной деятельности, глава реготделения Ассоциации юристов России Глеб Синцов попросил членов совета в течение ближайших двух недель обозначить приоритетные вопросы, которые следует вынести на обсуждение, и поделиться мнениями о том, насколько необходимо создать рабочие группы или комиссии по отдельным направлениям.