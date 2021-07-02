В Пензенской области уничтожили снаряды времен войны, найденные жителем во время прогулки Общество

Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии уничтожили два 75-мм артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии, которые житель Пензенской области обнаружил в лесу во время прогулки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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«На специально оборудованном автомобиле в сопровождении сотрудников ГИБДД боеприпасы доставили на полигон, где с соблюдением мер безопасности уничтожили», — сказали в ведомстве.

В управлении напомнили, что при обнаружении подобных предметов ни в коем случае нельзя их самостоятельно перемещать или брать в руки.

«Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить в правоохранительные органы координаты находки», — пояснили в пресс-службе.