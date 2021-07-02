EN
18:13:57 Пятница, 2 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области уничтожили снаряды времен войны, найденные жителем во время прогулки

09:55 | 02.07.2021 | Общество

Печать

Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии уничтожили два 75-мм артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии, которые житель Пензенской области обнаружил в лесу во время прогулки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Пензенской области уничтожили снаряды времен войны, найденные жителем во время прогулки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На специально оборудованном автомобиле в сопровождении сотрудников ГИБДД боеприпасы доставили на полигон, где с соблюдением мер безопасности уничтожили», — сказали в ведомстве.

В управлении напомнили, что при обнаружении подобных предметов ни в коем случае нельзя их самостоятельно перемещать или брать в руки.

«Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить в правоохранительные органы координаты находки», — пояснили в пресс-службе.

Новости партнеров
Читайте также
Проверяющие нашли нарушения в пензенском кафе «Арлекино» В Пензенской области с начального купального сезона погибли 19 человек
В Мокшанском районе выявлен факт незаконной добычи песка В Пензенской области завершено расследование дела о краже почти 19 тонн металла
Прокуратура указала на недопустимость возложения на граждан расходов на ПСД Владимир Подрезов будет выступать за регбийный клуб «Локомотив-Пенза»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама