Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом возобновил работу волонтерский центр в Пензе Общество

Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. Волонтерский центр, объединивший представителей различных общественных организаций и движений, возобновил работу в Пензе в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Единая Россия» приняла решение об объединении всех молодежных организаций волонтерских в единый волонтерский центр, который будет располагаться здесь, на этой базе», — сказал заместитель секретаря реготделения партии, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта (ОНФ) на улице Советской в Пензе в пятницу, 2 июля.

Читайте также

В Пензенской области из-за коронавируса введены новые ограничения

По его словам, в первую очередь будет оказываться помощь людям, соблюдающим самоизоляцию и получающим лечение на дому, в том числе с доставкой необходимых лекарств.

«Люди пожилого возраста будут нуждаться в поддержке и доставке продуктов питания», — добавил он.

Валерий Лидин отметил, что новое направление в деятельности волонтеров — разъяснительная работа в рамках кампании по вакцинации населения.

Он подчеркнул, что со стороны депутатов активистам будет оказана помощь в части компенсации понесенных транспортных расходов, а питаться волонтеры смогут бесплатно в столовой Законодательного собрания, которое располагается неподалеку.