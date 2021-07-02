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Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом возобновил работу волонтерский центр в Пензе

18:55 | 02.07.2021 | Общество

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Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. Волонтерский центр, объединивший представителей различных общественных организаций и движений, возобновил работу в Пензе в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом возобновил работу волонтерский центр в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Единая Россия» приняла решение об объединении всех молодежных организаций волонтерских в единый волонтерский центр, который будет располагаться здесь, на этой базе», — сказал заместитель секретаря реготделения партии, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта (ОНФ) на улице Советской в Пензе в пятницу, 2 июля.

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По его словам, в первую очередь будет оказываться помощь людям, соблюдающим самоизоляцию и получающим лечение на дому, в том числе с доставкой необходимых лекарств.

«Люди пожилого возраста будут нуждаться в поддержке и доставке продуктов питания», — добавил он.

Валерий Лидин отметил, что новое направление в деятельности волонтеров — разъяснительная работа в рамках кампании по вакцинации населения.

Он подчеркнул, что со стороны депутатов активистам будет оказана помощь в части компенсации понесенных транспортных расходов, а питаться волонтеры смогут бесплатно в столовой Законодательного собрания, которое располагается неподалеку.

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