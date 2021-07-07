В Кузнецке обсудили новый проект организации дорожного движения Общество

Кузнецк, 7 июля 2021. PenzaNews. Новый проект организации дорожного движения, который должен прийти на смену аналогичному действующему документу, разработанному в 2013 году, обсудили на совещании в администрации Кузнецка с участием представителей ГИБДД.

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Как сообщается на сайте мэрии, в соответствии с новым проектом изменится порядок движения транспортных средств на улице Комсомольской на участке от улицы Калинина до улицы Кирова, на улице Орджоникидзе от улицы Фабричной до Вишневского моста, на улицах Белинского и Кирова и на улице Дарвина в районе центрального рынка.

Проектом также предусмотрено обустройство дополнительных искусственных неровностей, установка дорожных знаков, светофорных объектов и отбойника по улице Бутурлинской.

На улице Гражданской появятся остановочные павильоны с заездными карманами.

Кроме того, учтены пожелания горожан по обустройству пешеходного перехода около школы №15, установка знаков приоритета на улицах Орджоникидзе и Индустриальной.

Проект организации дорожного движения после его доработки будет утвержден постановлением администрации Кузнецка.