EN
17:28:29 Среда, 7 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке обсудили новый проект организации дорожного движения

09:17 | 07.07.2021 | Общество

Печать

Кузнецк, 7 июля 2021. PenzaNews. Новый проект организации дорожного движения, который должен прийти на смену аналогичному действующему документу, разработанному в 2013 году, обсудили на совещании в администрации Кузнецка с участием представителей ГИБДД.

В Кузнецке обсудили новый проект организации дорожного движения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте мэрии, в соответствии с новым проектом изменится порядок движения транспортных средств на улице Комсомольской на участке от улицы Калинина до улицы Кирова, на улице Орджоникидзе от улицы Фабричной до Вишневского моста, на улицах Белинского и Кирова и на улице Дарвина в районе центрального рынка.

Проектом также предусмотрено обустройство дополнительных искусственных неровностей, установка дорожных знаков, светофорных объектов и отбойника по улице Бутурлинской.

На улице Гражданской появятся остановочные павильоны с заездными карманами.

Кроме того, учтены пожелания горожан по обустройству пешеходного перехода около школы №15, установка знаков приоритета на улицах Орджоникидзе и Индустриальной.

Проект организации дорожного движения после его доработки будет утвержден постановлением администрации Кузнецка.

Новости партнеров
Читайте также
Более 40 протоколов составлено на нарушителей масочного режима в пензенском ТЦ «СаниМарт» Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседки
В ходе мероприятия «Технеисправность» в Пензенской области составлено 466 административных материалов В Пензенской области за полгода зарегистрировано 637 ДТП
В Каменке молодая девушка-водитель сбила женщину на велосипеде В Пензенской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли 149,5 тыс. человек
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама