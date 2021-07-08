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Движение по Бакунинскому мосту в Пензе планируется открыть в сентябре

18:29 | 08.07.2021 | Общество

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Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Движение по Бакунинскому мосту в Пензе планируется открыть в сентябре. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Движение по Бакунинскому мосту в Пензе планируется открыть в сентябре

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, подрядчик укладывается в установленные сроки.

«Основные строительные работы уже завершены. Там проводится устройство ливневой канализации, подходов, мощение плиткой прогулочной зоны, и монтируются перила, ограждения, архитектурная подсветка», — сказал глава региона во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 8 июля.

Он добавил, что подрядчику предстоит выполнить обустройство дорожной одежды.

«Как и планировалось, движение по мосту мы откроем в сентябре», — заявил Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года.

Контракт заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей.

Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.

Реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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