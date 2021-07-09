В Пензе приступили к демонтажу здания планетария Общество

Пенза, 9 июля 2021. PenzaNews. Демонтаж существующего здания планетария, построенного в 1920-е годы, начат в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Работы организованы в соответствии с госконтрактом, предусматривающим сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» в рамках его приспособления к современному использованию.

В качестве заказчика выступило ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области». Подрядчик — ООО «Научно-производственный центр «Цера».

Соответствующий контракт был заключен 15 июня 2021 года. Его цена — почти 129 млн. рублей.

Подрядчик должен завершить весь объем работ на объекте до 23 сентября 2023 года.

Реконструкция проводится в соответствии с проектной документацией, которую по заданию МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» подготовили специалисты ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса». Положительное заключение госэкспертизы было получено на нее в 2019 году.

Среди документов, которые учитывались при планировании работ, — приказ управления культуры и архива Пензенской области №96 от 4 мая 2012 года об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения, а также решение МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» от 9 января 2019 года о демонтаже объекта «Обсерватория метеорологическая (деревянная)».

Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения проводятся на условиях софинансирования из средств федерального бюджета. В соответствии с распоряжением правительства России №3241-р от 7 декабря 2020 года Пензенская область в течение трех лет получит на эти цели почти 176 млн. рублей. Средства выделены в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».