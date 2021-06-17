EN
02:25:35 Пятница, 18 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе заключен контракт на реконструкцию планетария на сумму около 129 млн. рублей

09:35 | 17.06.2021 | Общество

Печать

Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева заключило с ООО «Научно-производственный центр «Цера» в лице гендиректора Игоря Карева государственный контракт на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» в рамках его приспособления к современному использованию.

В Пензе заключен контракт на реконструкцию планетария на сумму около 129 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его цена составила 128 млн. 948 тыс. 270 рублей 75 копеек.

Финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов в три этапа.

На 2021 год оно предусмотрено в объеме около 41,5 млн. рублей, на 2022 — почти 76,7 млн. рублей, на 2023 — 10,8 млн. рублей.

Срок выполнения работ — с даты получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по 23 сентября 2023 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Никольском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя цементовоза В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом
Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 5 месяцев 2021 года Под Пензой мужчина оштрафован на 200 тыс. рублей за попытку дать взятку полицейскому
Центральный аппарат СК проконтролирует расследование дела об инциденте в лагере «Строитель» В Пензенской области намечено создать методический центр военно-патриотического воспитания
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама