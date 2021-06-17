В Пензе заключен контракт на реконструкцию планетария на сумму около 129 млн. рублей Общество

Пенза, 17 июня 2021. PenzaNews. ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева заключило с ООО «Научно-производственный центр «Цера» в лице гендиректора Игоря Карева государственный контракт на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Обсерватория метеорологическая (деревянная)» в рамках его приспособления к современному использованию.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его цена составила 128 млн. 948 тыс. 270 рублей 75 копеек.

Финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов в три этапа.

На 2021 год оно предусмотрено в объеме около 41,5 млн. рублей, на 2022 — почти 76,7 млн. рублей, на 2023 — 10,8 млн. рублей.

Срок выполнения работ — с даты получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по 23 сентября 2023 года.