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В Пензе объявлены конкурсы на право осуществления перевозок по маршрутам №54, 66, 70 и 89

12:03 | 10.07.2021 | Общество

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Пенза, 10 июля 2021. PenzaNews. Управление транспорта и связи города Пензы объявило о проведении открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам №54, 66, 70 и 89 по нерегулируемым тарифам.

В Пензе объявлены конкурсы на право осуществления перевозок по маршрутам №54, 66, 70 и 89. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Конкурс по маршрутам №54 «Арбековская застава» — аэропорт», №66 «Арбековская застава» — аэропорт» и №70 «Арбековская застава» — улица Российская» проводится среди владельцев автотранспортных средств категории М2 и М3 большого класса.

Отбор будет осуществляться в два этапа.

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В период по 4 августа перевозчикам необходимо представить заявки. 9 августа будет принято решение о допуске участников к следующему этапу. Заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок намечено на 12-е число, а на следующий день состоится выездной осмотр транспортных средств с целью проверки указанных в заявке сведений.

Победителю открытого конкурса будет выдано свидетельство об осуществлении перевозок и карта маршрута в течение 10 дней с даты подтверждения им наличия транспортных средств.

Конкурс по маршруту №89 «Улица Ладожская — улица Российская» проводится среди владельцев автотранспортных средств категории М2 малого класса.

По нему установлены аналогичные сроки подачи и оценки заявок.

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