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Кассация подтвердила, что свидетельства по маршрутам №54, 89, 66, 70 выданы незаконно

11:32 | 24.04.2021 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2021. PenzaNews. Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение Арбитражного суда Пензенской области и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, в соответствии с которыми признаны незаконными действия управления транспорта и связи Пензы по выдаче ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация «Дилижанс» свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам №54, 89, 66 и 70 без проведения конкурса.

Кассация подтвердила, что свидетельства по маршрутам №54, 89, 66, 70 выданы незаконно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее частные перевозчики направили кассационные жалобы, в которых сослались на неправильное применение судами норм права, а также на несоответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

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«Судебная коллегия суда кассационной инстанции считает, что, установив фактические обстоятельства, применив к данным правоотношениям нормы права, подлежащие применению, суды сделали правильный вывод о наличии незаконного бездействия администрации города Пензы, выразившегося в непринятии мер по проведению конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок №54, 89, 66, 70, а также незаконных действий управления транспорта и связи города Пензы по выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок серии 58 №000040, серии 58 №000041, серии 58 №000042, серии 58 №000043 от 4 февраля 2019 года», — говорится в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 22 апреля.

В нем отмечается, что некоторые доводы, изложенные в жалобах, тождественны тем, которые являлись предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций, и им была дана надлежащая правовая оценка.

«Решение Арбитражного суда Пензенской области от 18 декабря 2020 года и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля 2021 года [...] оставить без изменения», — сказано в постановлении.

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