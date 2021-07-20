В Пензе впервые проведут экспертизу сметной стоимости проектов получателей грантов мэрии Общество

Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. Победители состоявшегося в Пензе городского конкурса на право получения грантов в виде субсидий впервые должны пройти процедуру экспертизы сметной стоимости заявленных социально значимых проектов. Об этом сообщила начальник отдела реализации социальной политики, развития местного самоуправления и внешних связей мэрии Светлана Чернецова.

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«Сейчас администрации районов города приступили к заключению соглашений. На этот процесс у них есть месяц, потому что в этом году впервые проекты должны пройти экспертизу сметной стоимости. Каждый из участников на этапе формирования заявок определил организацию для этой процедуры. Ее стоимость уже заложена в проекты», — сказала она в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 20 июля.

По ее словам, еще одним нововведением стали показатели, по которым будут оцениваться проведенные работы.

Светлана Чернецова напомнила, что на конкурс было представлено 66 заявок, по результатам рассмотрения которых отобрано 34 проекта; общая сумма финансирования составляет 37 млн. рублей: 18 млн. рублей будет предоставлено из бюджета города, жители добавят еще 19 млн. рублей.

Как отметил глава администрации Пензы Андрей Лузгин, в этом году на один проект муниципалитет выделяет до 750 тыс. рублей, благодаря чему запланированы более масштабные работы.

«Нужно оперативно заключать соглашения. Основные мероприятия, которые касаются благоустройства территорий, ремонта фасадов и крыш, должны выполняться в сухую и теплую погоду», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.