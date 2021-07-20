Щеткин освобожден от должности главы ГУ МВД по Ставрополью Общество

Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. Сергей Щеткин, который на протяжении трех лет возглавлял УМВД России по Пензенской области, а в марте 2021 года занял пост начальника главного управления МВД России по Ставропольскому краю, освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел страны Ирина Волк.

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«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности начальника главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина», — сказала она.

«Решение принято по результатам специальной операции, проведенной в Ставропольском крае сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД России и управления «М» ФСБ России», — добавила Ирина Волк.

Биография

Щеткин Сергей Михайлович

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 июля пресс-служба Следственного комитета России распространила информацию о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова незаконного вознаграждения в особо крупном размере.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов. Указанные «документы» позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД.

В рамках уголовного дела задержаны семь человек: Алексей Сафонов, бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по региону Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц.