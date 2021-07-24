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Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с праздником

10:01 | 24.07.2021 | Общество

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Пенза, 24 июля 2021. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваш труд всегда востребован. Постоянно повышая качество и уровень обслуживания, вы не только обеспечиваете жителей нашего города продовольственными и промышленными товарами, но и способствуете созданию комфортных условий жизни населения. Ваш вклад в социально-экономическое развитие столицы Сурского края и региона трудно переоценить. Приятно осознавать, что ваша работа постоянно совершенствуется и улучшается. Изучая спрос, вы движетесь вперед, формируя уникальные торговые предложения», — отметил он.

Владимир Мутовкин выразил уверенность в том, что благодаря высокому уровню профессионализма, компетентности, самоотдачи и ответственному подходу к делу работники торговли и впредь будут успешно справляться со стоящими перед ними задачами.

«От души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, дальнейшего развития, процветания, хорошей выручки, отличных продаж, надежных партнеров и благодарных клиентов! Пусть никогда не покидает вас прекрасное настроение! С праздником!» — сказал глава города Пензы.

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