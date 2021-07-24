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На изучение культурных ландшафтов Пензенской области направят грант РГО

11:12 | 24.07.2021 | Общество

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Пенза, 24 июля 2021. PenzaNews. Проект «Природное и историческое наследие в культурных ландшафтах Пензенской области» будет реализован на средства гранта Русского географического общества (РГО).

На изучение культурных ландшафтов Пензенской области направят грант РГО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его автор доцент кафедры «География» Пензенского государственного университета, председатель геоэкологической комиссии областного отделения РГО Серафима Артемова вошла в число победителей грантового конкурса 2021 года в направлении «Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО».

В качестве основных задач проекта заявлены систематизация и обобщение материалов о культурных ландшафтах Пензенской области и обоснование создания этнокультурных центров.

Как сообщается на сайте областного отделения РГО, запланированы полевые ландшафтно-экологические исследования.

Ожидается, что в ходе реализации проекта будут выработаны рекомендации для создания этнокультурных центров мордовской, татарской, старорусской и чувашской культур.

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