На изучение культурных ландшафтов Пензенской области направят грант РГО Общество

Пенза, 24 июля 2021. PenzaNews. Проект «Природное и историческое наследие в культурных ландшафтах Пензенской области» будет реализован на средства гранта Русского географического общества (РГО).

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Его автор доцент кафедры «География» Пензенского государственного университета, председатель геоэкологической комиссии областного отделения РГО Серафима Артемова вошла в число победителей грантового конкурса 2021 года в направлении «Сохранение природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО».

В качестве основных задач проекта заявлены систематизация и обобщение материалов о культурных ландшафтах Пензенской области и обоснование создания этнокультурных центров.

Как сообщается на сайте областного отделения РГО, запланированы полевые ландшафтно-экологические исследования.

Ожидается, что в ходе реализации проекта будут выработаны рекомендации для создания этнокультурных центров мордовской, татарской, старорусской и чувашской культур.