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Управление ЖКХ Пензы вновь объявило аукцион на обустройство площадки для выгула собак

09:50 | 29.07.2021 | Общество

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Пенза, 29 июля 2021. PenzaNews. Управление ЖКХ Пензы вновь объявило электронный аукцион на обустройство площадки для выгула собак на улице Карпинского после того, как предыдущий был признан несостоявшимся.

Управление ЖКХ Пензы вновь объявило аукцион на обустройство площадки для выгула собак. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта, как и прежде, составляет 303 тыс. 635 рублей 64 копейки. Источником финансирования является бюджет города.

Срок выполнения работ — по 14 сентября 2021 года.

Согласно техническому заданию, площадку необходимо поделить на две зоны: для выгула взрослых особей и собак возрастом менее 1 года. Каждая зона должна иметь вход через калитку.

Территория должна быть выровнена и обеспечивать хороший дренаж. При этом зоны выгула собак необходимо засеять газонной травой.

Среди обязательных требований к обустройству площадки — наличие металлического ограждения высотой не менее 2 метров.

Предполагается, что площадка будет располагаться на улице Карпинского между домом №45 и дорогой.

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