В Пензенской области завершена активная фаза учений «Заслон-2021» Общество

Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Активная фаза крупного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021», которое Федеральная служба войск национальной гвардии РФ впервые проводит с момента своего создания сразу в нескольких регионах в период с 12 по 30 июля, в том числе в Пензенской области, завершена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

«На территории Пензенской области в учениях были задействованы все подразделения территориального управления Росгвардии. Сотрудникам и военнослужащим ведомства приходилось принимать решения в быстро меняющейся оперативной обстановке, отрабатывать сложные тактические приемы совместных действий войск. Кроме того, был усовершенствован порядок организации работы с взаимодействующими органами», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в завершающий день на базе учебного полигона сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Пензенской области отработали действия по уничтожению условных бандитов.

«По легенде, условные злоумышленники совершили ряд преступлений в черте города и скрылись в лесном массиве. На место происшествия немедленно выдвинулись сотрудники спецподразделений Росгвардии. С помощью беспилотных летательных аппаратов была организована разведка местности. Получив предположительные данные о месте расположения «преступников», сотрудники ОМОН Росгвардии блокировали район проведения спецоперации. Действуя малыми группами, сотрудники СОБР Росгвардии приступили к обезвреживанию «злоумышленников», которые попытались прорваться через оцепление, однако были тут же нейтрализованы», — отметили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что за ходом занятий специальных подразделений наблюдали руководители правоохранительных органов и силовых структур региона.

Начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Андрей Лугинин положительно оценил результаты учений.

«Все цели, которые мы ставили перед участниками тренировки, достигнуты. Сотрудники спецподразделений доказали, что способны эффективно действовать в условиях молниеносно меняющейся обстановки», — сказал он.