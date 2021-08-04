Мельниченко оценил ход работ на социально значимых объектах в Земетчино Общество

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в рамках визита в Земетчино оценил ход работ на социально значимых объектах.

Фото: Pnzreg.ru

Так, глава региона осмотрел дорогу по улице Долгова до АО «Земетчинский сахарный завод», реконструкция которой ведется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области».

Подготовку проектно-сметной документации оплатило предприятие, а непосредственно работы по реконструкции профинансированы из бюджетов двух уровней — муниципального и регионального.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что в Пензенской области запланированы большие объемы дорожных работ и в 2021 году, и в 2022-м.

«Дороги будем активно строить, не снижая темпов и объемов», — сказал он.

Глава региона добавил, что только по линии Минсельхоза в будущем году намечено направить примерно 300 млн. рублей на обустройство дорог к объектам экономики.

«Это позволит высвободить соответствующие средства из регионального дорожного фонда и направить их на строительство дорог к сельским населенным пунктам», — пояснил Олег Мельниченко.

В ходе поездки в Земетчино врио губернатора также посетил сквер перед зданием дома культуры на улице Ленина, где ведутся работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Олег Мельниченко указал на необходимость приведения площадки в порядок прежде, чем будет засеян газон и высажены деревья.

«Считаю, что еще больше внимания надо обратить на благоустройство поселка Земетчино», — отметил он, добавив, что намерен обсудить эту тему с главой местной администрации.

Помимо этого, руководитель субъекта федерации осмотрел здание ДЮСШ, капитальный ремонт которого ведется за счет выделенной муниципальному образованию дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

Предполагается, что модернизация объекта, которая на данный момент выполнена на 90%, позволит развивать имеющиеся спортивные направления и открыть дополнительные.

Глава региона поручил завершить капремонт к сентябрю и организовать на базе ДЮСШ досуг для детей и взрослых жителей Земетчино, сообщает пресс-служба облправительства.