В пензенском СИЗО-1 введены дополнительные ограничения из-за коронавируса Общество

Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Дополнительные меры, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, введены в пензенском СИЗО-1 на основании постановления врио главного государственного санитарного врача – начальника филиала «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» ФКУЗ «Медико-санитарная часть №58» ФСИН России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области.

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«Так, исключен прием и перевод из СИЗО-1 подозреваемых, обвиняемых, осужденных в другие учреждения УФСИН России по Пензенской области и в другие территориальные органы ФСИН России, в том числе изоляторы временного содержания органов внутренних дел, а также для участия в следственных действиях и судебных заседаниях. Увеличено количество судебных заседаний, проводимых с использованием средств видеоконференцсвязи», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что приостановлены длительные и краткосрочные свидания, а также прием посылок и передач, за исключением тех, в которых находятся лекарственные средства и предметы медицинского назначения.

«Предоставление свиданий обвиняемым, подозреваемым, осужденным со следователями, защитниками, адвокатами и другими лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, осуществляется в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется стекло, с использованием средств индивидуальной защиты — масок, бахил, перчаток — всеми участниками свидания», — поясняется в тексте.