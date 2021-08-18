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Умер директор ГКУ «Большевьясское лесничество» Афонин

12:21 | 18.08.2021 | Общество

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Пенза, 18 августа 2021. PenzaNews. Директор государственного казенного учреждения Пензенской области «Большевьясское лесничество» Владимир Афонин скончался в минувший вторник, 17 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Умер директор ГКУ «Большевьясское лесничество» Афонин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Свою трудовую деятельность он начал в 1980 году после окончания сосновоборского лесного техникума в должности мастера тарного цеха Ильминского лесничества Большевьясского лесокомбината Пензенского управления лесами. С 1996 года по настоящее время работал директором Большевьясского лесничества. Под его руководством успешно выполнялись задачи, достигались высокие результаты в лесохозяйственной деятельности. Одна из приоритетных задач, которую ставил Владимир Афонин в качестве директора, — активное лесовосстановление. За время его работы создана лесосеменная плантация», — отмечается в некрологе.

В нем уточняется, что церемония прощания с покойным пройдет в предстоящий четверг, 19 августа.

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