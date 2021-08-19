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В Пензастате подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу

09:41 | 19.08.2021 | Общество

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Пенза, 19 августа 2021. PenzaNews. Подготовка мальчика к учебному году обойдется в Пензенской области в среднем в 18 тыс. 206 рублей, девочки — в 23 тыс. 22 рубля. К такому выводу пришли специалисты Пензастата, которые подсчитали стоимость так называемого «набора первоклассника», опираясь на цены, зарегистрированные в июле 2021 года.

В Пензастате подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По сравнению с предыдущим годом стоимость «набора первоклассника» увеличилась на 7,3%», — говорится в сообщении пресс-службы Пензастата.

В нем отмечается, что самая затратная статья расходов — одежда и обувь.

«На нее придется потратить в среднем для мальчика 13 тыс. 182 рубля, для девочки — 17 тыс. 998 рублей», — уточняется в пресс-релизе.

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В тексте добавляется, что остальные средства предусмотрены на покупку канцелярских принадлежностей и ранца.

Из сообщения следует, что при подсчете стоимости «набора первоклассника» учитывается необходимость приобретения рюкзака или ранца, пяти шариковых ручек и пяти карандашей, набора фломастеров 12 цветов, альбома для рисования, учебного пособия, дидактического материала, пяти рабочих тетрадей и четырех школьных, а также для мальчика — двух брюк, трех сорочек, джемпера, летних туфель, ботинок или полуботинок, спортивного костюма, кроссовок, пяти носков и трех футболок, для девочки — двух платьев или сарафанов, трех блузок, двух юбок, джемпера, летних туфель, ботинок или полуботинок, трех колготок, спортивного костюма, кроссовок, пяти носков и трех футболок.

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