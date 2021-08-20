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В Пензе 21 августа простятся с экс-руководителем НИИФИ Мокровым

09:26 | 20.08.2021 | Общество

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Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. Церемония прощания с бывшим руководителем Научно-исследовательского института физических измерений (НИИФИ) Евгением Мокровым, скончавшимся накануне на 85-м году жизни, пройдет в Покровском архиерейском соборе Пензы в предстоящую субботу, 21 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства промышленности и инновационной политики.

В Пензе 21 августа простятся с экс-руководителем НИИФИ Мокровым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Научно-исследовательском институте физических измерений Мокров Евгений Алексеевич работал более 55 лет — практически со дня его основания, пройдя путь от инженера до генерального директора предприятия, и возглавлял его в период с 1995 по 2009 год. В 1987 году Мокров Евгений Алексеевич защитил кандидатскую диссертацию, в 2001 году ему присвоена ученая степень доктора технических наук, в 2007 году — ученое звание профессора», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что Евгений Мокров был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Трудового Красного Знамени, знаком Почета, знаками Циолковского, Королева, «Во славу земли Пензенской», «Признание города», был удостоен звания «Заслуженный машиностроитель РФ».

«Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Алексеевича. Память о безвременно ушедшем Евгении Алексеевиче Мокрове навсегда останется в наших сердцах», — сказано в тексте.

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