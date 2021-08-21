Фонд «Ветеран» планирует расширение мемориального комплекса в сквере Воинской доблести Общество

Пенза, 21 августа 2021. PenzaNews. Строительство четвертой очереди мемориального комплекса, расположенного в сквере Воинской доблести на улице Максима Горького в Пензе — за зданием городской администрации, стало главной темой рабочей встречи временно исполняющего обязанности губернатора Олега Мельниченко и исполнительного директора регионального общественного благотворительного фонда поддержки социальных и гражданских инициатив «Ветеран» Андрея Сакмаева, состоявшейся в областном правительстве в субботу, 21 августа.

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Некоммерческая организация планирует установить 12 стел — по числу стран, где вооруженные силы СССР и Российской Федерации принимали участие в оказании интернациональной помощи. Они уже отлиты из бронзы. Прорабатывается вопрос о приобретении гранитных постаментов.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Олег Мельниченко заверил, что власти региона будут оказывать поддержку в деле увековечения подвига земляков.

Мемориальный комплекс, посвященный памяти пензенцев, отдавших жизни при исполнении воинского долга, спроектирован и построен региональным фондом поддержки социальных и гражданских инициатив «Ветеран».

Закладной камень был заложен в 1999 году. Реализация проекта начата в 2007 году.

Автором и непосредственным исполнителем скульптурной композицией стал заслуженный художник России Александр Бем (1953–2020).

В рамках первой очереди 31 июля 2010 года был открыт мемориал «Афганские ворота». Скульптурная композиция состоит из большой триумфальной арки, облицованной грубым песчаником, который напоминает горную пустынную местность Афганистана, с проемом, облицованным черным гранитом. Напротив проема расположен гранитный обелиск. Он так же, как и столпы арки, обрамлен бронзовыми горельефами.

В рамках второй очереди 11 декабря 2014 года был открыт памятник воинам, погибшим на Северном Кавказе. Центром композиции стала 4-метровая фигура на гранитном постаменте, представляющая собой собирательный образ участника операции в Чечне. Чуть склонив голову, боец со скорбью смотрит на расположенные у постамента тумбы с бронзовыми табличками, на которых записаны имена погибших пензенцев.

В рамках третьей очереди 22 июня 2017 года был открыт мемориал «Во славу русского оружия», посвященный периоду, начиная от Александра Невского и до Великой Отечественной войны. По задумке создателей, композиция подчеркивает преемственность разных поколений защитников Отчизны. В центре находится бронзовый геральдический знак в виде лаврового венка с фрагментами различных видов оружия. На барельефах увековечены образы Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Алексея Брусилова, Георгия Жукова и Иосифа Сталина. По другую сторону изображены ключевые моменты военной истории Отечества.