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В Пензенской области стартовал конкурс социальной рекламы «Молодежь против наркотиков»

09:42 | 23.08.2021 | Общество

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Пенза, 23 августа 2021. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области объявила о проведении конкурса социальной рекламы «Молодежь против наркотиков» в период с 23 августа по 14 сентября.

В Пензенской области стартовал конкурс социальной рекламы «Молодежь против наркотиков». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению, которое размещено на сайте надзорного ведомства, предусмотрено две номинации: «Лучший плакат (баннер)» и «Лучший видеоролик».

Прием заявок продлится по 10 сентября. Подать их могут как отдельные авторы, так и коллективы, в том числе юридические лица.

Оценивать работы будет конкурсная комиссия. Будут учитываться соответствие заявленной тематике и техническим требованиям, отсутствие плагиата, аргументированность и глубина раскрытия темы, новизна идеи и качество исполнения, точность и доходчивость языка и стиля изложения, потенциальная возможность дальнейшего использования в качестве социальной антинаркотической рекламы.

Победители и призеры в каждой номинации будут награждены грамотами и памятными призами.

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