Первые экспресс-тесты не выявили превышения уровня загрязнения воздуха в Пензе — Роспотребнадзор Общество

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Первые исследования атмосферного воздуха, проведенные накануне в связи с многочисленными жалобами жителей на смог и запах гари в Пензе, не выявили превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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«Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области в связи многочисленными обращениями граждан на смог и запах гари в различных районах города 25 августа организован отбор проб и проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ:оксида углерода, формальдегида, диоксида серы, диоксида азота, взвешенных веществ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пробы были отобраны в четырех мониторинговых точках на территории Пензы по адресам: улица 8 Марта, 7; улица Терновского, 207А; проспект Строителей, 146; улица Аустрина, 148.

«Первые экспресс-тесты показали отсутствие превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха будет продолжен», — говорится в сообщении.