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Почти 90% видеокамер, установленных в Пензе за два года в рамках создания комфортной среды, не работают

11:25 | 30.08.2021 | Общество

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Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. Почти 90% видеокамер, установленных в Пензе в рамках реализации проекта по созданию комфортной городской среды в 2019–2020 годах, не работают. Это следует из доклада временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области Алексея Костина о развитии компонентов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Почти 90% видеокамер, установленных в Пензе за два года в рамках создания комфортной среды, не работают. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2019–2020 годах в рамках проекта «Комфортная городская среда» на территории города Пензы было установлено 68 камер, из которых в данный момент не работают 60», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 30 августа.

Комментируя эту информацию, временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко потребовал исправить ситуацию в ближайшее время.

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«Зачем мы их ставим? Зачем мы тратим бюджетные деньги?» — спросил он у главы администрации Пензы Андрея Лузгина.

По словам мэра, существует возможность подключения этих камер при проведении массовых мероприятий, и такая практика была.

«У нас там есть вопросы от «[Пензенской] горэлектросети», мы до 1 октября эти вопросы все полностью решим», — добавил он.

Олег Мельниченко потребовал от Андрея Лузгина выдержать эти сроки и продемонстрировать результат.

«К 1 октября, Андрей Вячеславович, Вы камеры подключаете и нам с Алексеем Владимировичем [Костиным] устраиваете, так сказать, экскурсию, где мы сами себя увидим и помашем на эти камеры», — сказал врио губернатора.

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