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Почти 23 тыс. пензенских малообеспеченных семей получили субсидии на оплату ЖКУ за полгода

09:40 | 31.08.2021 | Общество

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Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. 22 тыс. 847 малообеспеченных семей получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Пензенской области в I полугодии 2021 года; по сравнению с аналогичным периодом 2020-го их число выросло на 15,7%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата.

Почти 23 тыс. пензенских малообеспеченных семей получили субсидии на оплату ЖКУ за полгода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Доля семей, получавших субсидии, составила 4,1% от общего числа семей, проживающих в области, что на 0,5% больше [уровня] 2020 года», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила в январе-июне 2021 года 206,9 млн. рублей; среднемесячный размер начисленных субсидий на семью — 1 тыс. 509 рублей, увеличение по сравнению с I полугодием 2020-го — 132 рубля.

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«Отдельным категориям граждан — инвалидам, Героям труда, ветеранам, реабилитированным лицам, жертвам Чернобыля и другим — предоставляется социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг. По состоянию на 1 июля 2021 года ею воспользовались 246,9 тыс. жителей области; их численность по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилась на 2,7%», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, составил в I полугодии текущего года 1 млрд. 114,3 млн. рублей.

«Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 752 рубля 15 копеек, что на 14,8% больше, чем в январе-июне 2020 года», — резюмируется в тексте.

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