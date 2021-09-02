EN
14:31:22 Четверг, 2 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей создано в Пензенской области

09:54 | 02.09.2021 | Общество

Печать

Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. Региональное отделение всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (ВСКС) создано в Пензенской области. Соответствующее решение принято в ходе XI отчетно-выборной конференции ВСКС, состоявшейся в Москве.

Отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей создано в Пензенской области

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, на пост руководителя отделения избрана студентка Пензенского казачьего института технологий Юлия Райкова.

По информации ведомства, ВСКС является одной из крупнейших студенческих добровольческих организаций в России. Она объединяет более 8 тыс. активистов из 67 субъектов РФ. Студенты проходят специальную подготовку для оказания квалифицированной помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также для регулярной информационной и профилактической работы с населением.

Новости партнеров
Читайте также
Около 120 тыс. рублей похищено с карты пензенца, пытавшегося купить билеты в кино В Пензенской области за сутки подтверждено 230 случаев заражения коронавирусом
В «Т Плюс» напомнили о важности подготовки внутридомовых сетей к отопительному сезону В Башмаково обнаружена поддельная купюра номиналом 2 тыс. рублей
Турслет работников образования Пензенской области стартует 3 сентября В Пензе одобрено еще 11 заявок на заключение соцконтракта
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама