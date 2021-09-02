Отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей создано в Пензенской области Общество

Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. Региональное отделение всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (ВСКС) создано в Пензенской области. Соответствующее решение принято в ходе XI отчетно-выборной конференции ВСКС, состоявшейся в Москве.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, на пост руководителя отделения избрана студентка Пензенского казачьего института технологий Юлия Райкова.

По информации ведомства, ВСКС является одной из крупнейших студенческих добровольческих организаций в России. Она объединяет более 8 тыс. активистов из 67 субъектов РФ. Студенты проходят специальную подготовку для оказания квалифицированной помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также для регулярной информационной и профилактической работы с населением.