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Торжественное открытие Бакунинского моста в Пензе запланировано на 9 сентября

16:02 | 02.09.2021 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. Торжественное открытие Бакунинского моста в Пензе после реконструкции, стартовавшей два года назад, запланировано на 9 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Торжественное открытие Бакунинского моста в Пензе запланировано на 9 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области подходит к завершению реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года. Дорожные работы в полном объеме завершены на 98 объектах, что составляет 76%. [...] На 80% завершено устройство асфальтового покрытия на объектах ремонта нацпроекта. Ведутся подготовительные работы к вводу в эксплуатацию мостового перехода в створе улицы Бакунина», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что все работы в рамках нацпроекта выполняются комплексно.

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«Установлено семь светофорных объектов, 260 дорожных знаков, выполнен ремонт 46 тыс. 457 кв. метров тротуаров, обустроено восемь пешеходных переходов, [осуществлено] устройство 2 тыс. 600 погонных метров пешеходного ограждения, установлено шесть искусственных неровностей на дорогах. Будет установлено 20 камер фото- и видеофиксации, один пункт весогабаритного контроля», — уточняется в сообщении.

По словам врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Гришаева, благодаря поддержке федерального центра в текущем году начаты работы дополнительно на трех капиталоемких объектах.

«Пензенская область справляется с поставленными целями и задачами национального проекта. В этом году, как и в прошлые годы, все показатели, определенные нацпроектом, будут достигнуты», — подчеркнул он.

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