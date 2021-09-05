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В Пензенской области 6 сентября начнут выдачу продуктовых наборов нуждающимся

10:08 | 05.09.2021 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2021. PenzaNews. Сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения Пензенской области и волонтеры начнут осуществлять доставку продуктовых наборов нуждающимся с предстоящего понедельника, 6 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

В Пензенской области 6 сентября начнут выдачу продуктовых наборов нуждающимся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли решение о выделении средств на приобретение продуктовых наборов для социально уязвимых категорий граждан, наиболее затронутых пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. На территории региона продуктовая помощь будет оказана многодетным малообеспеченным семьям и гражданам старше 65 лет, состоящим на социальном обслуживании», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что адресную помощь в связи с продлением режима повышенной готовности получат 22 тыс. 708 человек.

«В состав продуктового набора весом около 12 кг входят рыбные консервы, тушенка, гречка, горох, рис, масло подсолнечное, макароны, мука, сахар, конфеты, печенье, чай, сгущенное молоко», — отмечается в сообщении.

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