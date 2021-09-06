Техническая готовность нового участка трассы М5 в обход Спасска достигла 24% Общество

Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. Техническая готовность строящегося участка федеральной трассы М5 «Урал» в обход города Спасска Пензенской области достигла 24%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор», поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 6 сентября.

Фото: пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор»

«На участке М5 «Урал» 466–487 км в Пензенской области возводят земляное полотно и устраивают дорожную одежду. Активно ведется строительство сельскохозяйственных переездов, водопропускных труб и искусственных сооружений. На мостах через реки Студенец и Шелдаис устраивают цоколи, защитный слой, гидроизоляцию и подформенники, монтируют ригели и балки пролетных строений», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что грузоподъемность и пропускная способность старых сооружений перестали соответствовать современным расчетным нагрузкам и интенсивности движения автотранспорта.

«Новые мосты будут иметь более высокие технические показатели, соответствующие параметрам I-Б категории», — подчеркивается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что строительство объекта ведется с опережением графика.

«Обход Спасска будет включать в себя три транспортные развязки со съездами к населенным пунктам. Благодаря комплексу дорожных сооружений планируется не только минимизировать количество пересечений автомобильных потоков в одном уровне, но и обеспечить связь существующей трассы М5 «Урал» с дорогой местного значения «Спасск — Дерябкино», а также пятью сельхозпереездами, ведущими к фермерским хозяйствам», — напоминается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что строительство нового участка будет завершено в 2024 году.

«В результате ввода его в эксплуатацию удастся не только запустить движение в обход Спасска, но и вдвое увеличить пропускную способность федеральной трассы, сократить время доставки грузов, оптимизировать расходы на их транспортировку, улучшить экологическую обстановку в населенном пункте. Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — говорится в тексте.