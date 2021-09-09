В троллейбусах Пензы начали вводить бесконтактную оплату проезда Общество

Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. Бесконтактная оплата проезда стала доступна в некоторых троллейбусах №7 «Запрудный — аэропорт» в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«В среду, 8 сентября, на линию маршрута №7 вышел троллейбус с бортовым номером 2068, в котором к оплате наряду с наличными денежными средствами и действующими транспортными картами принимаются бесконтактные банковские карты», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что произвести оплату можно как с использованием карт платежных систем «Мир», Visa и MasterCard, так и с помощью мобильных устройств, на которых установлены приложения Mir Pay, Google Pay и Samsung Pay.

«По информации предприятия-перевозчика, с 9 сентября на маршруты вышли еще четыре троллейбуса, где принимаются к оплате бесконтактные банковские карты. Это транспортные средства маршрута №7 с номерами 2078, 2070, 2072 и 2076», — добавляется в сообщении.

В тексте отмечается, что в районе дверей этих троллейбусов будут размещены соответствующие информационные наклейки.

«В планах перевозчика в течение следующей недели запустить безналичную оплату проезда на всех 23 троллейбусах маршрута №7, в течение двух следующих недель — задействовать весь электротранспорт в проекте, всего 52 единицы», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что данные о совершенных поездках будут доступны пассажирам при условии их регистрации в личном кабинете «Транспортной процессинговой платформы» по адресу Bilet.nspk.ru.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Пензы, троллейбусные маршруты №1, 2, 6, 7, 8 и 9 обслуживает ООО «Универсал Сервис». Стоимость проезда в троллейбусах составляет 20 рублей.