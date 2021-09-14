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Кирюшина сменила Сушкова на посту главы молодежного парламента Пензенской области

18:05 | 14.09.2021 | Общество

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Пенза, 14 сентября 2021. PenzaNews. Руководитель молодежного совета областной федерации профсоюзов Юлия Кирюшина, ранее вошедшая в число 48 победителей кадрового проекта «Пензенская область — регион возможностей», сменила Андрея Сушкова на посту председателя молодежного парламента при Законодательном собрании региона.

Кирюшина сменила Сушкова на посту главы молодежного парламента Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе заседания, состоявшегося во вторник, 14 сентября, Андрей Сушков объявил о том, что переходит на новое место работы.

Кандидатура Юлии Кирюшиной в качестве нового председателя молодежного парламента была поддержана большинством голосов.

Обращаясь к присутствующим, она отметила, что у нее много планов и идей.

«Очень много за спиной — и работы со школьниками, и со студенческой молодежью, и с самими образовательными учреждениями. Было участие в различных конкурсах, в том числе в кадровом проекте «Пензенская область — регион возможностей», где я стала одним из победителей. Компетенция должности руководителя есть. Я надеюсь на понимание, чтобы дальнейшая работа была плодотворной и успешной», — цитирует Юлию Кирюшину пресс-служба регионального парламента.

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