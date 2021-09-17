В Пензе открыта мемориальная доска Льву Ермину Общество

Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. Мемориальная доска советскому и российскому партийному, государственному и общественному деятелю Льву Ермину, который в 1961–1979 годах являлся первым секретарем пензенского обкома КПСС, открыта на здании центра культурного развития в Пензе.

Фото: Pnzreg.ru

Участие в торжественной церемонии приняли врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, председатель регионального парламента Валерий Лидин, член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, председатель комитета Заксобрания по социальной политике Георгий Камнев и другие почетные гости.

Лев Ермин руководил Пензенской областью на протяжении 18 лет. При нем было развернуто масштабное жилищное строительство. На качественно новый уровень выведена инженерная инфраструктура. Так, в частности, было создано Сурское водохранилище, построены здания аэропорта, железнодорожного вокзала, возведены железобетонные мосты. Введены в строй мясокомбинат, овощеводческий комбинат «Тепличный», хлебозавод в Арбеково, хладокомбинат. Построены корпуса ряда больниц, в том числе в районах области. Проведена капитальная реконструкция драмтеатра, введено новое здание цирка, появились дворцы культуры «Заря», «Маяк», кинотеатры «Современник», «Юность». Сданы в эксплуатацию стадион «Темп», ДВС, реконструирован стадион «Труд». Открыты гостиницы «Пенза» и «Ласточка», дом торговли, дом быта, универмаг, Центральный рынок, «Золотой петушок», «Засека», фирменные магазины «Азербайджан», «Узбекистан» и другие.

Обращаясь к присутствующим, Олег Мельниченко подчеркнул, что Пенза и область обязаны Льву Ермину своим современным обликом.

Он добавил, что создание гарнизонного дома офицеров также связано с именем Льва Ермина.

«Сейчас объект привели в хорошее состояние, вернули историческое название — дом офицеров. И я считаю, что по праву здесь размещена памятная доска человеку, благодаря которому объект был построен», — цитирует врио губернатора пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8 мая 2021 года в ходе встречи с членами областного совета ветеранов врио губернатора Олег Мельниченко высказался за возвращение исторического названия «Дом офицеров» зданию на улице Ленинградской в Пензе, где в настоящее время находится центр культурного развития.

28 июня он подписал постановление облправительства, согласно которому ГАУК «Центр культурного развития» должно быть переименовано в ГАУК «Центр культурного развития «Дом офицеров».

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, пока соответствующие изменения в официальные документы не внесены.