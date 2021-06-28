Подписано постановление о переименовании ГАУК «Центр культурного развития» Культура

Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. Государственное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития» будет переименовано в ГАУК «Центр культурного развития «Дом офицеров». Соответствующее постановление правительства Пензенской области подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в понедельник, 28 июня.

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«Переименовать государственное автономное учреждение культуры Пензенской области «Центр культурного развития» в государственное автономное учреждение культуры Пензенской области «Центр культурного развития «Дом офицеров», — сказано в документе.

В нем добавляется, что ЦКР «Дом офицеров» будет правопреемником центра культурного развития.

Министерству культуры и туризма Пензенской области поручено совершить юридически значимые действия по переименованию учреждения.

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Мельниченко высказался за возвращение зданию на Западной поляне названия «Дом офицеров»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», гарнизонный дом офицеров на Западной поляне Пензы был закрыт в 2014 году из-за аварийного состояния. Детские творческие коллективы, кружки и секции были переведены в другие учреждения культуры и школы, а микрорайон лишился единственного центра культуры.

В июне 2016 года стало известно, что Минобороны России передало здание дома офицеров в собственность Пензенской области. В июле того же года пензенский архитектор Лев Ходос представил проект реконструкции гарнизонного дома офицеров.

В мае 2018 года было объявлено о начале работ. Заказчиком выступило ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», в качестве подрядной организации было привлечено ООО «Евростандарт». Вскоре после заключения контракта рабочие приступили к разбору стен здания.

В ходе реконструкции Иван Белозерцев, занимавший на тот момент пост губернатора Пензенской области, ставил задачу сдать объект досрочно — в мае 2020 года, чтобы провести в его стенах торжества по случаю 75-летия Великой Победы. Однако в условиях пандемии коронавируса эти планы не сбылись.

Вместе с тем в июле 2020 года было создано ГАУК «Центр культурного развития», директором которого назначена Елена Логинова.

Долгое время предполагалось, что обновленное учреждение будет носить название «На Ленинградской».

21 августа 2020 года бывший дом офицеров посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Иван Белозерцев проинформировал его о проведенных работах, а также сообщил, что объект получил название «Центр культурного развития «Аструм».

Однако 12 декабря в ходе прямой линии Иван Белозерцев заявил, что реконструированный дом офицеров в Пензе станет центром культурного развития «Губернский».

8 мая 2021 года временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко высказался за возвращение зданию на улице Ленинградской в Пензе исторического названия «Дом офицеров».