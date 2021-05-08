Мельниченко высказался за возвращение зданию на Западной поляне названия «Дом офицеров» Общество

Пенза, 8 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко высказался за возвращение зданию на улице Ленинградской в Пензе, где в настоящее время находится центр культурного развития, исторического названия «Дом офицеров».

Фото: Pnzreg.ru

По мнению руководителя субъекта федерации, данное учреждение может служить в том числе местом для общения и взаимодействия представителей вооруженных сил.

«Традиционное название помнят несколько поколений пензенцев. Считаю, что нужно больше внимания уделять истории Пензы, возрождать исторические названия. Дом офицеров может стать центром и для организации военнослужащих», — сказал он в ходе встречи с членами областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, состоявшейся в правительстве региона в субботу, 8 мая.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Олег Мельниченко поручил представителям министерства культуры и туризма Пензенской области в ближайшее время обеспечить разработку нового эскиза фасада здания с историческим названием.

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Центр культурного развития не будет носить название «Губернский»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», гарнизонный дом офицеров на Западной поляне Пензы был закрыт в 2014 году из-за аварийного состояния. Детские творческие коллективы, кружки и секции были переведены в другие учреждения культуры и школы, а микрорайон лишился единственного центра культуры.

В июне 2016 года стало известно, что Минобороны России передало здание дома офицеров в собственность Пензенской области. В июле того же года пензенский архитектор Лев Ходос представил проект реконструкции гарнизонного дома офицеров.

В мае 2018 года было объявлено о начале работ. Заказчиком выступило ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», в качестве подрядной организации было привлечено ООО «Евростандарт». Вскоре после заключения контракта рабочие приступили к разбору стен здания.

В ходе реконструкции Иван Белозерцев, занимавший на тот момент пост губернатора Пензенской области, ставил задачу сдать объект досрочно — в мае 2020 года, чтобы провести в его стенах торжества по случаю 75-летия Великой Победы. Однако в условиях пандемии коронавируса эти планы не сбылись.

Вместе с тем в июле 2020 года было создано ГАУК «Центр культурного развития», директором которого назначена Елена Логинова.

Долгое время предполагалось, что обновленное учреждение будет носить название «На Ленинградской».

21 августа 2020 года бывший дом офицеров посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Иван Белозерцев проинформировал его о проведенных работах, а также сообщил, что объект получил название «Центр культурного развития «Аструм».

Однако 12 декабря в ходе прямой линии Иван Белозерцев заявил, что реконструированный дом офицеров в Пензе станет центром культурного развития «Губернский».

Чуть больше чем через месяц после отрешения Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия президента России стало известно, что центр культурного развития не будет носить название «Губернский». По словам врио министра культуры и туризма региона Татьяны Курдовой, вопрос о том, как будет называться здание, предстоит согласовать с временно исполняющим обязанности губернатора Олегом Мельниченко.