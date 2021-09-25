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В Наровчате состоялась презентация книги «Средневековый город Мохши»

13:36 | 25.09.2021 | Общество

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Наровчат, 25 сентября 2021. PenzaNews. Презентация книги «Средневековый город Мохши» состоялась в ходе всероссийской научной конференции «История и археология Золотой Орды Примокшанья: актуальные вопросы изучения и сохранения городища Наровчат-Мохша» в субботу, 25 сентября.

В Наровчате состоялась презентация книги «Средневековый город Мохши»

Фото: Pnzreg.ru

Издание представляет собой совместный труд историков и археологов из Пензенской, Нижегородской и Саратовской областей.

Одним из соавторов является избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Я тоже причастен к изучению города Мохши. Здесь начиналась моя научная деятельность, здесь работал как преподаватель со студентами на раскопках золотоордынского города. Тогда мы мечтали о создании заповедника. Надеюсь, что сейчас, на новом этапе, мы сможем воплотить в жизнь все задуманное», — отметил он, обращаясь к участникам мероприятия.

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Руководитель субъекта федерации отметил необходимость развития туристического потенциала Наровчатского района в рамках создания маршрута по «Золотому кольцу» Пензенской области.

Он также поддержал инициативу директора Институт археологии имени А.Х. Халикова Академии наук Татарстана Айрата Ситдикова о расширении формата проводимой в Наровчате конференции.

«Мы постепенно будем двигаться от всероссийского формата к международному. Не будем затягивать, и в 2024 году здесь проведем такую конференцию», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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