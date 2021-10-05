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В семи дворах Заречного оборудованы велопарковки

12:41 | 05.10.2021 | Общество

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Заречный, 5 октября 2021. PenzaNews. Велопарковки оборудованы в семи дворах города Заречного Пензенской области — на улицах Ленина, Любовина, Зеленой, Ахунской и проспекте Мира — при финансовой поддержке госкорпорации «Росатом». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В семи дворах Заречного оборудованы велопарковки

Фото: Zarechny.zato.ru

«Активисты из числа местных жителей обратились к депутатам, представляющим их округа в собрании представителей Заречного, с просьбой помочь с организацией процесса установки велопарковок. Депутаты совместно с центром городских сообществ проработали схему по реализации инициативы горожан и провели переговоры с представителями ГК «Росатом». Госкорпорация оказала финансовую помощь в создании велопарковок, выделив на каждый такой объект порядка 60 тыс. рублей», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что формат велопарковок был выбран в ходе общих собраний собственников жилья: в трех было решено оборудовать открытые — доступные для всех желающих, в четырех — закрытые.

Из сообщения следует, что в первом случае изготовление и монтаж конструкций осуществлялись полностью за счет средств «Росатома», во втором — на условиях софинансирования со стороны жителей, пожелавших выкупить места на велопарковках.

«Размещение таких объектов в зареченских дворах планируется продолжить и в 2022 году. От «Росатома» уже получено предварительное согласие на финансовую поддержку соответствующих проектов. [...] Жители, которые хотят установить велосипедную парковку в своем дворе, могут обратиться за содействием в решении данного вопроса к депутату собрания представитеей по своему округу», — сказано в тексте.

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