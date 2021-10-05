В Пензе подготовили технику для противогололедной обработки мостов и путепроводов Общество

Пенза, 5 октября 2021. PenzaNews. Спецтехника МУП «Пензадормост» готова к проведению в ближайшие сутки противогололедной обработки проблемных участков дорог. Это следует из сообщения пресс-службы городской администрации.

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«В связи с понижением температуры воздуха в предстоящие сутки будет организовано ночное дежурство пяти единиц спецтехники МУП «Пензадормост» для своевременной противогололедной обработки мостов, путепроводов и сложных участков улично-дорожной сети в случае необходимости», — сказано в тексте.

При этом в нем не уточняется, какое количество спецтехники предприятия планируется в целом задействовать в осенне-зимний период для поддержания дорог, мостов и путепроводов в надлежащем состоянии.