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Ягов подвел некоторые итоги первого съезда краеведов Пензенской области

10:03 | 10.10.2021 | Общество

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Пенза, 10 октября 2021. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов подвел некоторые итоги работы первого съезда краеведов, состоявшегося накануне на базе Института регионального развития в дистанционном формате.

Ягов подвел некоторые итоги первого съезда краеведов Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко: сформирована редколлегия и разработана концепция трехтомного академического издания «Самая полная история пензенского края»; издание научно-популярного журнала «Пензенское краеведение» с 2022 года будет финансироваться на постоянной основе; до 1 ноября будет создан экспертный совет по изданию краеведческой литературы; в мае 2022 года будут проведены всероссийские краеведческие чтения, посвященные 100-летию со дня рождения С. О. Шмидта», — написал Олег Ягов на своих страницах в соцсетях.

Он добавил, что также планируется создать сквер краеведов.

«До конца 2021 года будет завершена работа по созданию электронной пензенской энциклопедии и сформирована редколлегия, которая займется подготовкой справочного издания «Энциклопедия Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Пензенская область»; с 2022 года планируется начать реализацию нового научно-популярного телевизионного проекта, посвященного пензенскому краеведению; будут проработаны вопросы о создании «Книжной лавки краеведа» и издания детского журнала «Краеведческий вестник», — проинформировал Олег Ягов.

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