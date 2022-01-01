Ягов подвел некоторые итоги первого съезда краеведов Пензенской области Общество

Пенза, 10 октября 2021. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов подвел некоторые итоги работы первого съезда краеведов, состоявшегося накануне на базе Института регионального развития в дистанционном формате.

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«По поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко: сформирована редколлегия и разработана концепция трехтомного академического издания «Самая полная история пензенского края»; издание научно-популярного журнала «Пензенское краеведение» с 2022 года будет финансироваться на постоянной основе; до 1 ноября будет создан экспертный совет по изданию краеведческой литературы; в мае 2022 года будут проведены всероссийские краеведческие чтения, посвященные 100-летию со дня рождения С. О. Шмидта», — написал Олег Ягов на своих страницах в соцсетях.

Он добавил, что также планируется создать сквер краеведов.

«До конца 2021 года будет завершена работа по созданию электронной пензенской энциклопедии и сформирована редколлегия, которая займется подготовкой справочного издания «Энциклопедия Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Пензенская область»; с 2022 года планируется начать реализацию нового научно-популярного телевизионного проекта, посвященного пензенскому краеведению; будут проработаны вопросы о создании «Книжной лавки краеведа» и издания детского журнала «Краеведческий вестник», — проинформировал Олег Ягов.