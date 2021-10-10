Мельниченко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Общество

Пенза, 10 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, который отмечается во второе воскресенье октября.

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«Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Пензенской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Всемерное развитие отечественного агропромышленного комплекса входит в число стратегических приоритетов, ведь от вас во многом зависит дальнейшее укрепление социально-экономического потенциала России, продовольственной безопасности страны, увеличение экспортных поставок, благополучие граждан», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко с гордостью констатировал, что агропромышленный комплекс — визитная карточка Пензенской области.

«Он непрерывно наращивает объемы производства, становится привлекательным для инвесторов, для открытия новых современных производств, реализации масштабных проектов», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

Он поблагодарил работников АПК за добросовестный труд, профессионализм, неизменную верность избранному делу и родной земле.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо Отечества!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.