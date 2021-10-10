Операция «Технеисправность» пройдет на дорогах Пензенской области Общество

Пенза, 10 октября 2021. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность» пройдет на дорогах Пензенской области в предстоящий понедельник, 11 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В нем уточняется, что данная операция направлена на предупреждение ДТП с участием транспортных средств с техническими неисправностями и тех, которые оборудованы с нарушениями установленных требований.

«Госавтоинспекция напоминает о необходимости своевременно проходить обязательный технический осмотр, соблюдать правила, нормативы и стандарты, устанавливающие требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств», — отмечается в тексте.