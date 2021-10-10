EN
17:36:00 Воскресенье, 10 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Операция «Технеисправность» пройдет на дорогах Пензенской области

13:41 | 10.10.2021 | Общество

Печать

Пенза, 10 октября 2021. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность» пройдет на дорогах Пензенской области в предстоящий понедельник, 11 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

Операция «Технеисправность» пройдет на дорогах Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что данная операция направлена на предупреждение ДТП с участием транспортных средств с техническими неисправностями и тех, которые оборудованы с нарушениями установленных требований.

«Госавтоинспекция напоминает о необходимости своевременно проходить обязательный технический осмотр, соблюдать правила, нормативы и стандарты, устанавливающие требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств», — отмечается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Мельниченко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Житель Тамалы, на имя которого без его ведома оформили кредит, добился возбуждения дела
Житель Никольского района подозревается в незаконной рубке деревьев на 1,7 млн. рублей Комаров вручил госнаграды Лидину и Каденкову
Житель Пензы обвиняется в убийстве сына Названы продукты, которые в Пензенской области стоят дешевле, чем в других регионах ПФО
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама