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Лейзенберг назначен первым заместителем прокурора Пензенской области

10:55 | 13.10.2021 | Общество

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Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Старший советник юстиции Александр Лейзенберг назначен первым заместителем прокурора Пензенской области.

Лейзенберг назначен первым заместителем прокурора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте надзорного ведомства, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №928-к был подписан 4 октября.

Лейзенберг Александр Михайлович родился в 1974 году.

Окончил дневное отделение юридического факультета Красноярского государственного университета.

В июле 1996 года был принят на службу в органы прокуратуры Красноярского края помощником прокурора Железнодорожного района Красноярска.

В дальнейшем занимал должности старшего помощника прокурора этого района, прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Красноярского края, заместителя прокурора Ленинского района Красноярска, заместителя начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры края, начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Красноярского края, прокурора Красноярска.

Награжден нагрудным знаком отличия «За верность закону» III степени.

Женат, воспитывает сына.

Должность прокурора Пензенской области занимает государственный советник юстиции второго класса Наталья Канцерова. До последнего времени у нее было двое заместителей. Это старшие советники юстиции Евгений Новиков и Олег Световой.

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